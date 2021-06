Ihre zweite und somit letzte Impfdosen haben am Dienstag die letzten Mitarbeiter und beeinträchtigten Menschen der Heinrich-Kimmle-Stiftung in den Werkstätten im Etzelweg bekommen. Es ist damit die erste große Institution in Zweibrücken, die komplett durcheingeimpft ist.

„Somit sind wir durchgeimpft und alle 1150 Impfwilligen bei uns haben ihre Impfung gegen Covid 19 erhalten“, freute sich Hermann Grieser von der Stiftung. Auch Klaus Eisenbarth, Betriebsstättenleiter in Zweibrücken und gleichzeitig Projektleiter der Massenimpfung, zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf und dem Ergebnis der Impfaktion.

Seit März haben die Kimmle-Stiftung und der DRK-Kreisverband Südwestpfalz den über 1000 Mitarbeitern und betreuten Personen der Stiftung aus Zweibrücken und Pirmasens ein Impfangebot gemacht.

„Gerade den von uns betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen fällt es meist schwer, sich selbst um einen Impftermin zu kümmern und die Registrierung abzuschließen“, sagte Grieser am Dienstag. Daher entschieden sich die Kimmle-Stiftung und das Rote Kreuz zur Impfung im gewohnten Umfeld der meisten Mitarbeiter und Betreuten, nämlich sowohl in Pirmasens als auch in Zweibrücken.

Die Kimmle-Stiftung betreibt acht Werkstatt-Standorte in der Südwestpfalz sowie die Wohnanlage Pirminius in Pirmasens. Laut Hermann Grieser beschäftigt und betreut die Kimmle-Stiftung rund 1500 Personen, von denen rund 80 Prozent das Impfangebot angenommen haben.

Die Impfaktion wurde am Dienstag in Zweibrücken abgeschlossen, wobei sowohl Zweibrücker als auch Pirmasenser Kimmle-Mitarbeitern und Kimmle-Betreuten die Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech verabreicht wurden.

„Wir sind meines Wissens die erste Firma dieser Größenordnung in der weiteren Region, die komplett durchgeimpft ist“, sagte Vertriebsmitarbeiter Hermann Grieser am Dienstag stolz.

Die Heinrich-Kimmle-Stiftung und das Rote Kreuz haben bereits öfter zusammengearbeitet, so beispielsweise unter dem Motto „Come Together“ (kommt zusammen) bei der Organisation des großen Open-Air-Konzerts mit dem Sänger Nico Santos auf dem Herzogplatz 2019.