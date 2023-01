Ein größerer Ölfilm zog sich am Mittwochmittag über den Schwarzbach in Richtung Saarland. Laut Zweibrücker Feuerwehr war das Öl im Bereich der Niederauerbacher Gewerbestraße ausgetreten, wo genau, konnte die Feuerwehr gestern Mittag nicht sagen. Fest stehe, dass von dem Ölfilm keine größere Umweltbelastung ausgeht. So lange man das Öl mit bunten Schlieren sehe, sei die Konzentration im Wasser sehr gering. Ist der Ölanteil im Wasser höher, sei der Film nicht als bunte Schlieren zu erkennen.