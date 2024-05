Rund 1000 dänische Fußballfans werden zur Europameisterschaft im Knaus Campingpark in Bad Dürkheim ihr Lager aufschlagen. Das teilt der Betreiber auf der Website der Anlage mit und kündigt ein siebentägiges Fanevent im Zeichen des dänischen Fußballs an. Neben einem Fancamp sind auch Live-Events wie Public-Viewing geplant, die jedoch „leider nur den dänischen Gästen vorbehalten sind“, heißt es weiter. Dass Fußballfans aus dem nördlichen Nachbarland Bad Dürkheim als Quartier ausgewählt haben, obwohl sich keiner der zehn Austragungsorte in Rheinland-Pfalz befindet, dürfte an der Nähe zu Stuttgart und Frankfurt liegen. Dort wird die dänische Nationalelf spielen.

Innenminister Michael Ebling (SPD) begrüßte die Initiative des dänischen Fußballverbands, der es den skandinavischen Nachbarn ermöglicht, „ein Fancamp im Herzen der Pfalz durchzuführen“. Mit Blick auf die Sicherheit sagte die Leiterin der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Katja Bauer: „Wir sind als Region mit dem größten Weinfest der Welt sehr gastfreundlich und eine eventerfahrene Region, die in der Zusammenarbeit mit allen Behörden, Organisationen und Sicherheitsaufgaben praktische Erfahrung hat.“ Die ersten internationalen Gäste werden ab dem 15. Juni erwartet.