Zu zwei außergewöhnlichen Veranstaltungen zum Thema Tod und Ewigkeit lädt die Gedächtniskirche Speyer ein: Am 1. November um 18 Uhr erklingen Lieder über die Vergänglichkeit des Lebens, sowie Lieder über die Vergänglichkeit der Liebe.

Die Gedächtniskirche wird zum Kammermusiksaal: Die Speyerer Altistin Simone Pepping singt zum ersten Thema die „Vier ernsten Gesänge“ von Johannes Brahms und Lieder von Richard Strauss (überwiegend aus seinem berühmten Opus 10) zum anderen Thema, darunter „Zueignung“ und „Allerseelen“.

Simone Pepping studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen Gesang im Opernfach bei Edmund Illerhaus und schloß mit der Bestnote ab. Es folgten weitere Studien, sowie Engagements an Opernhäusern, zuletzt am Nationaltheather Mannheim. Seit vielen Jahren leitet sie die Kinderchöre an der Gedächtniskirche und hat dafür einige Musicals selbst geschrieben. Den eigenhändig aus dem King-Haus getragenen Flügel spielt ihr Mann, Robert Sattelberger. Passende Worte wird Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron finden, der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Eine Woche später singt der Kammerchor der Speyerer Kantorei Kompositionen zum gleichen Thema, die „Deutschen Sprüche von Leben und Tod“ von Leonard Lechner aus der Zeit der Spätrenaissance, und als Kontrapunkt Hugo Distlers „Totentanz“ op. 12 aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Den Blockflötenpart spielt Birgit Glas aus Speyer, den „Tod“ spricht Simone Pepping. Das Konzert findet zweimal statt: Samstag, 7. November, 18 Uhr, und Sonntag, 8. November, 18 Uhr. Karten zu zehn Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf über http://www.reservix.de, zum Beispiel bei der TouristInformation oder dem RHEINPFALZ-Ticket-Service. Ergänzend zum Programm spielt Robert Sattelberger Sweelincks „Fantasia crommatica“ und vierhändig mit Willem Balk Mozarts f-moll Phantasie KV 608.

Jede Veranstaltung bietet Platz für 250 Hörer, es gelten die Coronabestimmungen.