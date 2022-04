Die Pandemie hat den Kommunalen Vollzugsdienst ins Rampenlicht gerückt.

Abgesehen von den Gesundheitsämtern hat in der Pandemie wohl kaum ein anderer Bereich des öffentlichen Sektors anteilsmäßig einen ähnlich starken Personalzuwachs erfahren wie der Kommunale Vollzugsdienst. Das war absolut nötig: Jeder kann sich an das Hin und Her der Auflagen erinnern. Sie haben das öffentliche Leben so stark limitiert wie nie zuvor in der Nachkriegszeit. Es hätten noch so viele Ordnungsamts-Leute sein können, sie hätten nie flächendeckend kontrollieren können. Wie stark die Einheit in (halbwegs) normalen Zeiten besetzt sein muss, wird nun zur spannenden Frage.