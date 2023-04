Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vergangenen zwei Jahre waren auch für den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) im Ordnungsamt eine Ausnahmesituation. All die Corona-Auflagen, das Hin und Her bei Masken- und Abstandspflicht – die Einheit sollte es mit ihren bis zu 14 Mitarbeitern kontrollieren. Seit dieser Woche fallen fast alle Vorkehrungen weg und der KVD will sich stärker anderen Aufgaben zuwenden.

Dirk Bachmann ist stolz auf seine Leute. Der Dienstgruppenleiter des städtischen KVD berichtet von unzähligen Überstunden für die Zusatzaufgaben seit März 2020. „Ohne das