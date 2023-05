Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Historiker und Journalist Matthias Spindler aus Waldsee ist am Mittwoch im Alter von 67 Jahren gestorben. Er arbeitete für verschiedene Zeitungen und Rundfunkanstalten als Jazz-Experte. Als gelernter Historiker arbeitete er besonders über den pfälzischen Separatismus und schrieb Bücher dazu.

Der Historiker und Journalist Matthias Spindler wurde am 5. Februar 1954 in Ludwigshafen geboren und wuchs in Waldsee auf.

Sein Interesse an Geschichte habe nach seinem Geschichtsstudium angefangen,