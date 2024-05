Wie geht es mit dem Kult-Imbiss Currysau weiter? Nachdem Besitzer und Metzgermeister Robert Schmidt angekündigt hatte, sich von Pächter Ossama Jakabli trennen zu wollen, hat sich nun auch dieser zu Wort gemeldet. „Ich habe einen Zwei-Jahres-Mietvertrag mit der Option auf weitere zwei Jahre“, sagt er. Der Mietvertrag laufe im August aus, er habe die Option, diesen bis 2026 zu verlängern, so Jakabli. Ob er diese Option auch ziehe, stehe noch nicht fest. „Das wird erst kurz vor knapp entschieden.“ Die Currysau sei ihm zum Kauf angeboten worden, das Angebot nennt Jakabli „nicht wirtschaftlich. Bank und Steuerberater haben mir abgeraten“. Er habe zwei weitere Angebote in der Stadt, die allerdings noch nicht spruchreif seien. Sowohl Currysau als auch das Peppe’s in Neuhofen haben aktuell ganz normal geöffnet, informiert der Pächter. Zur Zukunft äußert er sich „tiefenentspannt. Ich würde gerne weiter für die Speyerer da sein. Die Qualität der Burger spricht für sich“. Inhaber Schmidt hatte angekündigt, sich im Sommer zu seinen Plänen äußern zu wollen.