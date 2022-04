Wegen Kabeltiefbauarbeiten fallen in der Nacht von Sonntag, 1., auf Montag, 2. Mai, Züge am Speyerer Hauptbahnhof aus. Wie die DB Regio mitteilt, sind auch die Linien S3 (Germersheim – Karlsruhe) und S4 (Germersheim – Bruchsal) im Zeitraum von 19 Uhr bis 1.15 Uhr betroffen. Als Ersatz fahren Busse zwischen Germersheim und Speyer Hauptbahnhof/Ludwigshafen Hauptbahnhof. „Zu beachten sind die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse“, so DB Regio. Auch der RE4 sei von den Arbeiten betroffen.