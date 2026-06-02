Die Zerstörungen in der Wohnung in der Peter-Drach-Straße, in der am 19. Januar ein Feuer ausgebrochen ist, sind offenbar größer als gedacht.

„Die betroffene Wohnung weist erhebliche Brandschäden auf“, teilt Oliver Pastor, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Speyer (GBS), auf Anfrage mit: „Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden nach derzeitiger Einschätzung noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.“ Der Abschluss der Arbeiten lasse sich ebenso wenig abschätzen wie die endgültige Schadenshöhe. Aktuell gehe die GBS davon aus, dass die Schadenssumme bei rund 180.000 Euro liegt.

Die Ermittler von Kripo und Staatsanwaltschaft waren zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Bewohner der Mietwohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses den Brand fahrlässig verursacht hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ das Amtsgericht Speyer einen Strafbefehl, wie dessen Direktor Hans-Jürgen Stricker auf Anfrage bestätigte. Der Mieter habe dagegen Einspruch eingelegt, so dass es voraussichtlich zu einer Hauptverhandlung komme, so Stricker.