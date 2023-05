Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Buslinienkonzept, das in Speyer ab Dezember 2023 gelten soll, steht. 50 Prozent mehr Fahrzeuge, 50 Prozent mehr Fahrgäste – so wird grob kalkuliert. Dennoch gibt es auch Bereiche in Speyer, in denen bisher Busse fahren, in Zukunft aber nicht mehr.

Es sind noch einige Beschlüsse notwendig, aber die Richtung ist klar, weil es am Dienstagabend weder im Bau-, noch im Verkehrsausschuss Gegenstimmen gab. Der Busverkehr in Speyer soll in knapp zwei Jahren