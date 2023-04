Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2016 ist die Wirtz Medien GmbH in der Speyerer Daimlerstraße von der schwäbischen Wurzel Mediengruppe übernommen worden. Jetzt bringt ein Insolvenzantrag der Mutter das traditionsreiche Tochterunternehmen in der Domstadt in Bedrängnis.

Es fehlt an Geld bei Wurzel. „Ursache der wirtschaftlichen Schieflage der Wurzel Mediengruppe ist der anhaltende Preisdruck bei Printprodukten, ausgelöst durch bestehende Überkapazitäten