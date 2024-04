Der Speyerer Stadtbusverkehr wird in der kommenden Woche von der siebten Streikphase im aktuellen Tarifkonflikt betroffen sein.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem Streik bei der DB Regio Bus Mitte GmbH aufgerufen, die mit den neun Linien im Speyerer Stadtverkehr beauftragt ist. Er soll vom eigentlichen Betriebsbeginn am Montag, 15. April, bis einschließlich Sonntag, 21. April, dauern. „Wir gehen derzeit davon aus, dass der Betrieb ab Montag, 22. April, wieder aufgenommen wird“, so DB-Niederlassungsleiterin Nicole Blume. Bei vergleichbaren Streiks in den vergangenen Monaten waren die Stadtbusse komplett ausgefallen.

Vom Streikaufruf betroffen ist unter anderem auch die Palatina Bus GmbH (Edenkoben), die unter anderem mit Regionalbuslinien von Speyer nach Neustadt und Landau betraut ist. Hintergrund der Arbeitsniederlegungen ist der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV).