Einen neuen Investor gibt es für das Wohnquartier in der Waldstraße, in dem 87 Wohnungen in vier Gebäuden geplant sind: Die Firma Erhard & Stern (Heidelberg) hat es an die Altriper Ostermayer Wohnbau GmbH verkauft, die sich in dieser Woche dem städtischen Gestaltungsbeirat vorstellte.

Geschäftsführer Peter Ostermayer hofft auf Baurecht bis Anfang 2021. Für die Errichtung des auf eine zweistellige Millionensumme geschätzten Projekts wird mit rund zwei Jahren gerechnet. Die Pläne von Erhard & Stern würden im Wesentlichen beibehalten, sagte Ostermayer. Eine auffällige Änderung ist, dass die Eck-Einheit an der Kreuzung von Wald- und Bahnhofstraße nicht wie zunächst geplant zum Lokal, sondern auch als Wohnung entwickelt werden soll. „Gastronomie ist bei einem solchen Projekt immer ein Problempunkt“, sagte Ostermayer.

Der ehemalige Investor Erhard & Stern war zunächst mit einem Hotel-Konzept für die rund 1400 Quadratmeter auf dem früheren „Haribo-Gelände“ angetreten, dann aber auf städtischen Wunsch zu Wohnbebauung umgeschwenkt. Das hat bisher eine rund zweijährige Verzögerung mit sich gebracht: Noch 2018 war von einer Eröffnung eines 111-Zimmer-Hotels im „Frühjahr 2020“ die Rede gewesen. Vor Erhard & Stern hatte der Speyerer Immobilienentwickler Thomas Huber Zugriff auf das Gelände gehabt – und ebenfalls Wohnbebauung vorgesehen.

Barrierefreie Wohnungen

Die 87 Wohnungen, die nun geplant sind, werden laut Ostermayer-Architekt Wilhelm Schrott alle barrierefrei. 78 seien so zugeschnitten, dass sie gefördert und somit relativ günstig vermietet werden könnten.