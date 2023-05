Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Radfahren wird in Deutschland immer beliebter. Nach Angaben des Deutschen Zweiradhandelsverbands gab es vergangenes Jahr in Privathaushalten rund 79,1 Millionen Fahrräder, 15 Jahre vorher waren es 67 Millionen. In Speyer sind es etwa 55 000, schätzt Karl-Heinz Hepper. Er ist seit 2005 ehrenamtlicher Fahrrad-Beauftragter der Stadt.

Wie war es in der Frühzeit des Radfahrens? 1888 nahm der „chirurgische Instrumentenmacher und Optiker“ Daniel Mayscheider in seinem 1853 gegründeten Geschäft in der Heydenreichstraße