Die Stolperstein-Initiative hat am Dienstag weitere 16 sichtbare Zeichen zur Erinnerung an Speyerer Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom und des Edith-Stein-Gymnasiums haben Biografien verlesen und die Steine vor den Häusern der Opfer eingelassen.

Historischer Rats- und Trausaal sind voll besetzt, als Angehörige, Freunde und Bekannte der früheren Einwohner die Räume betreten. Aus Speyer,