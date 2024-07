Nach dem erfolgreichen ersten Picknickkonzert mit Miri in the Green geht es im Juli und August mit der bei allen Generationen beliebten Konzertreihe der Speyerer Picknickkonzerte weiter. In gewohnt entspannter Atmosphäre gibt es im Adenauerpark drei weitere abwechslungsreiche Konzerte: Duolcevita Acustic lässt den italienischen Schlager der sechziger Jahre wiederaufleben, Brass2Go bringt die Tanzbeine zum Schwingen und die Cover-Band Weekend Saviour hat ein breitgefächertes Repertoire von Rocklegenden bis hin zu aktuellen Hits im Gepäck.

„Der Adenauerpark zählt zu den schönsten Parkanlagen von Speyer und hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er eine traumhafte Kulisse für Veranstaltungen bietet und sich hervorragend für ein gemütliches Picknick im Grünen eignet. Das wissen Jung und Alt zu schätzen“, schwärmt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler vom diesjährigen Veranstaltungsort.

„Unserem Kulturbüro ist es erneut gelungen, ein attraktives Programm zu gestalten, das die Vielfalt der Musikstile widerspiegelt“, betont Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs. „Besonders freut es mich, dass neben lokalen Bands auch ein Ensemble aus unserer italienischen Partnerstadt Ravenna dabei ist. Die Picknickkonzerte sind ein lebendiger Ort der Begegnung und machen den Sommer in Speyer zu einem ganz besonderen Erlebnis.“

Italienische Hits

Duolcevita Acustic lädt anlässlich des 35-jährigen Partnerschaftsjubiläums von Ravenna und Speyer am Sonntag, 21. Juli, zu einer musikalischen Reise in die fantastischen 1960er-Jahre Italiens ein. Mit Neuinterpretationen und Arrangements bekannter Hits wie „Parole, parole“ von Mina sowie weiteren Klassikern von Rita Pavone, Lucio Battisti und Domenico Modugno werden Sängerin Vera Della Scala und Gitarrist Raffaele Savoia nicht nur Schlager-Fans begeistern, wie sie bereits bei der Kult(o)urnacht 2022 eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Unterstützt wird dieses Konzert vom Freundeskreis Speyer-Ravenna und dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart.

Bei der „Sunshine Session“ von Brass2Go, einem der gefragtesten Walking-Acts Deutschlands, am Sonntag, 4. August, treffen deutsche Blasmusiktradition und heiße Rhythmen aus New Orleans aufeinander. In ihren markanten roten Anzügen präsentieren die sieben Musiker eine energiegeladene Mischung aus klassischen New Orleans Grooves, Disco-Hits und internationalen Evergreens aus Pop, Rock und Volksmusik. Ihre Auftritte zeichnen sich durch fette Sounds, mitreißende Solopassagen sowie einzigartige Choreographien und unterhaltsame Showeinlagen aus.

Breites Spektrum

Am Sonntag, 18. August, beschließt die sechsköpfige Speyerer Band Weekend Saviour die Saison mit einem vielseitigen Repertoire, das von Rock bis Pop reicht. Von aktuellen Hits wie „Good 4 You“ von Olivia Rodrigo über Stimmungsmacher wie „Don’t Stop Believin“ von Journey bis hin zu Rockklassikern wie „Knocking on Heaven’s Door“ von Bob Dylan bieten sie ein breites Spektrum musikalischer Genres und Stimmungen. Mal unterhaltsam, mal laut, mal leise – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Konzertbeginn ist jeweils um 11 Uhr. Der Ausschank wird von der Foonax GmbH übernommen. Bei schlechtem Wetter erfolgt kurzfristig eine Verlegung in den Alten Stadtsaal, über die auf den bekannten städtischen Kanälen informiert wird.