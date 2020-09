Die leichten Lockerungen der Corona-Auflagen durch das Land vom Freitag ändern nichts an der Marschrichtung der Stadt in Sachen Weihnachtsmarkt: Sie prüft derzeit, wie das Angebot „in anderer Form im unteren Domgarten“ ausgerichtet werden könnte.

Überlegungen, rund um die Kathedrale im oberen Domgarten Stände aufzustellen, die das Bistum prüfen wollte (wir berichteten), werden nicht weiterverfolgt, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. „Ein Weihnachtsmarkt rund um den Dom wäre zwar vom Ambiente her schön, allerdings ist dort keinerlei Infrastruktur vorhanden.“ Es habe ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen Stadtverwaltung und Domkapitel gegeben.

Für den unteren Domgarten ist nur die Stadt zuständig. Er wird laut Verwaltung als Ausrichtungsort favorisiert, weil dort mehr Schausteller die Chance zur Teilnahme hätten, als das bei einer verstreuten Aufstellung der Stände im Stadtgebiet möglich wäre. Dennoch müssten laut Stadt im unteren Domgarten Maßnahmen ergriffen werden, die weitergingen als beim aktuellen Schausteller-Angebot in diesem Bereich. Eschenbach: „Analog zu den Hygienevorgaben für die sogenannten mobilen Freizeitparks sind dann Einzäunung und Kontaktdatenerfassung notwendig.“ Die Stadt prüfe derzeit, wie das möglich wäre.

An der Alten Münze zu eng

Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt war eigentlich von 23. November bis 6. Januar 2021 im Bereich von der Alten Münze bis zum Stadthaus vorgesehen. Dort ist es aber in der Corona-Zeit zu eng.

Noch nicht klar ist laut Stadt, ob und wie diese einen Neujahrsempfang 2021 anbieten kann. Ludwigshafen hat seine Veranstaltung abgesagt. Wunsch von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in Speyer sei, dass der Empfang „in irgendeiner Form stattfindet“. In der Stadthalle im gewohnten Umfang werde das sicher nicht möglich sein. Derzeit werde geprüft, was geht.