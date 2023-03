Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Volle Einkaufsstraßen, Gedränge in den Läden, Menschen, die dicht an dicht in gelöster Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt stehen – die Vorweihnachtszeit ist eine Hochsaison für Taschendiebe. Über gängige Maschen und wie man sich schützen kann.

Sind Weihnachtsmärkte besonders beliebt bei Taschendieben?

Dazu kann die Polizei auf Anfrage keine gesonderte Aussage treffen. Generell würden Taschendiebe