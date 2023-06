Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

SPEYER. Wenn auch mit derzeit 420 Mitgliedern nicht der größte, so doch dank seiner Erfolge einer der bedeutendsten pfälzischen Sportvereine ist der WSV Speyer 1920. Die Geschichte seiner Entstehung ist äußerst vielschichtig, die im In- und Ausland erzielten Erfolge seiner Mitglieder in den drei Abteilungen Schwimmen, Masters- und Synchronschwimmen riesig. Die 1979 wiedergegründeten Wasserballer gibt es nicht mehr.

Der von Georg Flöser als Vorsitzenden und Ursula Daum als dessen Stellvertreterin geleitete Wassersportverein sah die 100-Jahr-Feier für Samstag, 5. September, im Gemeindehaus