Auf der A61 zwischen den Anschlussstellen Speyer und Schifferstadt hat am Donnerstagabend ein Lastkraftwagen während der Fahrt Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug nach dem Aufleuchten der Motorkontrollleuchte rechtzeitig auf dem Seitenstreifen stoppen und blieb unverletzt.

Das Feuer griff laut Fauerwehr auf die Umgebung über und setzte neben der Böschung auch rund 100 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Die Feuerwehren aus Speyer und Schifferstadt waren mit 32 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt von der Autobahnpolizei und der Autobahnmeisterei.

Für die Löscharbeiten wurde die A61 in Fahrtrichtung Köln zunächst voll gesperrt, später eine Spur wieder freigegeben. Für die Bergung des ausgebrannten LKW ist jedoch eine erneute Vollsperrung vorgesehen.



