Ein Doppel-Erfolg ging am Wochenende auf das Konto des TuS Heiligenstein. Sowohl die unter 20 als auch die unter 14 Jahre alten Mädchen holten sich den Pfalzmeistertitel, beide Male in souveränen Spielen. Damit knüpfen die Mannschaften an die Titelvorlage der U18 Mitte November an.

„Die drei Gewinnsätze waren nicht wirklich ein Problem“, bilanziert TuS-Trainerin Bettina Palenczat das Ergebnis. Sehr klar sei der Sieg der U20 gegen den TSV Speyer in der Rhein-Pfalz-Halle