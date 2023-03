Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war 3 Uhr nachts, als Merlin Hinsche den Appell zur Evakuierung seines Wohnhauses erhielt. Da stand das Wasser in Sinzig schon 3,50 Meter hoch. In der Turnhalle gegenüber trainierte Hinsche am Abend zuvor die unter-20-jährigen Mädchen. Der Boden dort war inzwischen zur Halfpipe geworden. An Training ist Monate nach der Flut im Ahrtal nicht zu denken.

Sonntag war ein guter Tag für Vorsitzenden Hinsche, nicht, weil die Landesmeisterschaft der U20 einen Titel brachte. Im Halbfinale flog LAF Sinzig raus. Doch das Team kam raus und spielte, traf