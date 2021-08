Artensterben, Klimawandel und Pandemie – das alles hängt zusammen, sagt der Biologe Josef Settele und referiert am Montag, 16. August, ab 19 Uhr unter dem Titel „Vom Verschwinden der Biodiversität“ in der Villa Ecarius in Speyer.

Organisiert hat den Vortrag laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung die Volkshochschule (VHS) in Zusammenarbeit mit der Bieneninitiative Speyer. Pandemie-bedingt hatte der Termin zunächst verschoben werden müssen, jetzt ist er für Montag, 16. August, angesetzt.

In seinem Vortrag wird Settele laut Ankündigung insbesondere folgenden Fragen nachgehen: Welche Folgen hat der Verlust an Biodiversität? In welcher Abhängigkeit stehen biologische Vielfalt und Landnutzung? Auf welche Herausforderungen für den Erhalt der biologischen Vielfalt müssen wir uns künftig einstellen?

Settele ist Biologe, Autor, Wissenschaftler und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Co-Vorsitzender des Weltberichts zum ökologischen Zustand der Erde, „Umweltweiser“ der Bundesregierung und Schmetterlingsforscher.

Für den kostenlosen Vortrag in der Villa Ecarius, Bahnhofstraße 54, ist eine Anmeldung vorab erforderlich unter www.vhs-speyer.de. Mehr Informationen gibt es bei Doris Hoffmann, Telefon 0171 1046683, E-Mail: info@bieneninspeyer.de, sowie bei Anke Mertens, Telefon 06232 14-1364, E-Mail: anke.mertens@stadt-speyer.de.