Zum ersten Mal wird die Heiligensteiner Kerwe Anfang Juni gefeiert. Sie rückt damit auf das Wochenende, an dem bisher das Frühlingsfest stattfand. Doch das gibt es nicht mehr.

Das Ortskartell Heiligenstein hatte Anfang des Jahres darüber informiert, dass es das Frühlingsfest abschaffen wird. Es fand bisher auf den Vereinsgeländen in den Rauhweiden statt. Doch die Naturschutzbehörde verlangte eine Verträglichkeitsprüfung nach den Natura-2000-Richtlinien. Die Verantwortlichen kamen einem möglichen Verbot zuvor, indem sie das Fest beerdigten. Der Termin wurde damit für die Kerwe frei, die früher im September und zuletzt Ende Juni stattfand. Auch bei deren Organisation wurden Änderungen angekündigt. Nachdem das Fest in den vergangenen Jahren weitgehend allein vom FV Heiligenstein gestemmt wurde, ist nun der TuS Heiligenstein mit im Boot.

Los geht es auf dem Kerweplatz am Freitag, 5. Juni, um 17 Uhr. Von 19.30 Uhr bis Mitternacht spielt die Partyband Flashback. Am Samstag beginnt das Fest um 16 Uhr. Auch an diesem Tag gibt es wieder Livemusik: Die Coverband Greenshot spielt von 19.30 bis 24 Uhr. Am Sonntag wird von 10 bis 23 Uhr, am Montag von 11.30 bis 22.30 Uhr Kerwe gefeiert. An beiden Tagen spielt von 17 bis 22 Uhr die Tanzband Pearls. Am Sonntag, 11 Uhr, findet in der katholischen Kirche außerdem ein ökumenischer Kerwegottesdienst statt.