Es ist immer noch unklar, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Bahntrasse bei Speyer ist. Die Sorgen sind zurecht groß.

Die „Waldeslust“-Betreiber reagieren unternehmerisch richtig, wenn sie Investitionen in das Lokal im Speyerer Nordwesten zurückstellen. Wenn in unmittelbarer Nähe die Bahntrasse verliefe, wäre der Reiz der tollen Lage weg. Ob sie bis zur Entscheidung den Biergarten weiterbetreiben, ist eine davon zumindest zum Teil abgekoppelte Abwägung. Für größere Projekte im Speyerer Westen kann ihr Zögern jedoch durchaus als Menetekel verstanden werden: Wenn die Bahntrasse käme, wäre in einem der wichtigsten Naherholungsräume der Domstadt nichts mehr, wie es heute ist.