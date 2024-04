Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Sommergarten in der ,Waldeslust’ in Speyer bleibt 2024 geschlossen.“ Das teilt die Familie Gast, Betreiberin des beliebten Lokals an der Iggelheimer Straße, derzeit auf mehreren Kanälen knapp mit. Eine Begründung für die Schließung gibt es auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Tim und Alexandra Gast, in Speyer vor allem durch ihre Cafébar „Maximilian“ bekannt, hatten die „Waldeslust“ kurz vor dem Corona-Jahr 2020 übernommen.