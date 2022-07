Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Lindenstraße ist laut Polizei ein Hund getötet und eine Frau verletzt worden. Die 67-jährige Speyererin sei gegen 22 Uhr mit zwei Hunden unterwegs gewesen und von einem Mercedes erfasst worden, als sie an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren wollte. Das Auto sei in Richtung Paul-Egell-Straße gefahren und habe beim Aufprall einen der Hunde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. „Die Fußgängerin erlitt Prellungen, Schürfwunden und Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht“, melden die Beamten. Sie suchen nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.