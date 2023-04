Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich fünf Anträge der CDU/Grüne/SWG-Kooperation zu Verkehrsthemen standen am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Stadtrats, unter anderem zur Achse Gilgen-/Bahnhofstraße. Ergebnis nach langer Debatte: in den Verkehrsausschuss verwiesen. Bis dahin gab’s viel Kritik und richtig Ärger. Ein Drama in fünf Akten.

Akt 1

Hannah Heller tritt ans Mikrofon. Die Grünen-Fraktionschefin hat die Beteiligungsaktion initiiert, bei der 120 Vorschläge für die „Verkehrswende“