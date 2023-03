Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 16. Juni jährt sich der Todestag von Altbundeskanzler Helmut Kohl zum fünften Mal. Zwei Wochen nach seinem Tod wurde Kohl in Speyer am Rand des Adenauerparks beigesetzt. Sein Grab ist bis heute nicht fertig gestaltet. Nach einer Aufforderung der Stadt an die Witwe, dies zu veranlassen, hat sich noch nichts verändert.

Der große Andrang am Grab von Helmut Kohl ist längst vorüber. Als der frühere Kanzler vor fünf Jahren, am 16. Juni 2017, im Alter von 87 Jahren starb, pilgerten anfangs noch