Einen Durchmarsch, einen weiteren Aufstieg und das Etablieren in der neuen Spielklasse, diese Erfolge hat der TV Waldsee in der gerade zu Ende gegangenen Saison verbucht.

Nach dem Einzug in die Pfalzliga kletterten die Herren 50 aus Waldsee nun in die Verbandsliga. Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung bildete den Grundstein. Die Spieler um Kapitän Peter Kobel ließen den Konkurrenten aus Neustadt, Ludwigshafen, Landau, Frankenthal, Kirrweiler und Weisenheim das Nachsehen. Das entscheidende Duell gegen Neustadt ging mit 5:4 an den TV. Neben Kobel standen Michael Wöppel, Ralf Fouquet, Uli Rutzen, Christian Glimm, Heiko Lang, Christoph Gehrke, Roland Scharschmidt und Roger Anders im Meisterteam.

Alles gewonnen

Die neu formierten Herren 50 II schafften in ihrer ersten Saison auf Anhieb den Aufstieg in die A-Klasse. Fünf Siege aus fünf Matches lautete ihre Bilanz. TC Friedelsheim, TC Mörsch Frankenthal II, Sportpark Friedelsheim, TC Flomersheim und GW Frankenthal/Maxdorf hießen die Konkurrenten der Truppe um Christian Tepper. Zudem schlugen Paul Maisner, Jörg Seidel, Roger Anders, Reiner Kirsch, Stefan Eitz, Sören Buhl und Roland Scharschmidt auf.

Die Damen 40 des hielten als Neuling souverän die A-Klasse. Aufgrund der geringen Anzahl an Mannschaften gab es auch hier eine Hin- und Rückrunde. Durch zwei Siege gegen Speyer setzte sich das Aufgebot um die routinierte Spielführerin Tina Rutzen durch. Trainer Michael Wöppel betonte die harmonische und geschlossene Mannschaftsleistung, sieht noch großes Potential für die kommende Saison.

Der Turniersommer

Auf den Platz gingen zudem Simone Kirsch, Karen Spenthof, Claudia Klein, Christina Stark, Vera Baumann, Nicole Geiger, Ruth Eitz, Karin Impertro, Eva Marrofino sowie Martina Böhm.

Ihre Gegnerinnen kamen auch aus Waldmohr und Mackenbach.

Damit gilt die Konzentration im Verein zum 50. Geburtstag nun den vielen Turnieren. Erstmals serviert auch die Jugend. Sie eröffnet den Reigen am Samstag, 27. Juli, wenn die Leistungsklassen 10 bis 25 der Unter-Zwölf- und -15-Jährigen antreten. Von Montag, 5., bis Samstag, 10. August, heißt es zum zwölften Mal Waldseer Open für Damen 40 sowie Herren 30, 40, 50 der LK 6 - 25.

Von Montag, 19., bis Samstag 24. August, bestreiten die Aktiven zum vierten Mal ihren Wettbewerb, unterteilt in die LK 2 bis 15 und 14 -25. Die vierte Doppelkonkurrenz für Aktive (LK 5 - 25) folgt ebenso wie für Mixed und Mixed 40+ (LK 5 - 25), Doppel für Über-40-Jährige (5 - 25).