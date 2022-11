Jannick Immel, Cotrainer des TuS Mechtersheim in der Fußball-Oberliga, wird in der kommenden Saison Trainer des TB Jahn Zeiskam. „Bei der heutigen Generation ist es wichtig, dass du deine Entscheidungen erklärst. Und zwar sachlich und auf menschlicher Ebene“, sagt der 28-Jährige, der beim Verbandsligisten Nachfolger von Stefan Ronecker wird. „Viele junge Spieler träumen von der Oberliga, der Regionalliga oder noch mehr. Damit musst du sensibel umgehen, um die individuelle Entwicklung zu fördern.“ Dass Stefan Ronecker sein Amt nach vier Jahren am Ende der Saison niederlegt, sei „perfektes Timing gewesen“. Für Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff sind die Kommunikationswege nach Mechtersheim nicht weit. Pfaff war früher Spieler des TuS, kennt den Verein und erfährt über seinen Vater Heiko Magin, der dort Sportlicher Leiter ist, was Sache ist. Nach einem Treffen mit Pfaff, Zeiskams Sportlichem Leiter Manfred Weck und dem Vereinsvorsitzenden Stefan Sinn seien alle Parteien schnell auf einer Wellenlänge gewesen, erzählt Immel. Der Lehrer will nach seinem Amtsantritt die gute Infrastruktur, die Ronecker mit aufgebaut hat, nutzen. Mit Videoanalysen kennt sich Immel aus. In Mechtersheim hat er diese selbst eingeführt, als er noch Sportlicher Leiter war. Pfaff sieht in Immel einen Trainer für die Zukunft, der als Pädagoge gut mit den jungen Spielern umgehen könne.

Zitat des Tages

„Ich freue mich sehr für ihn. Wie pflegen ein freundschaftliches, loyales und respektvolles Verhältnis und hatten im Vorfeld diese Situation diskutiert. Nach Abwägung aller Vorteile hat er für sich die richtige Entscheidung getroffen, zumal Zeiskam eine prima Adresse ist.“

Ralf Gimmy, Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, über die Entscheidung seines Cotrainers Jannick Immel, der in der kommenden Runde Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam trainieren wird.