Das sieht gut aus für den TTV Otterstadt II in der Tischtennis-Kreisliga Nord-Ost. Nach dem Remis gegen den ASV Harthausen II sind die Otterstadter nur noch einen Wimpernschlag vom Aufstieg in die Bezirksliga entfernt.

Geführt, dann auch mal zurückgelegen, am Ende noch das Unentschieden gerettet. Der TTV Otterstadt II rankte lange mit Derbykonkurrent Harthausen um die Punkte. Der Herbstmeister aus Otterstadt führte nach den Doppeln mit 2:1, gegen die in der Hinserie noch um den Klassenverbleib bibbernden Harthausener. Bis zum 4:3 durch Ralf Gerner war der TTV stets in Front. Als ASV-Akteur Jochen Bernhard gegen Routinier Manfred Weiskopf und im Anschluss auch Jochen Bernhard (3:0 gegen Peter Zimmermann) siegten, ging Harthausen erstmals in Führung und baute diese in der Folge aus. Für das 7:5 sorgte Jürgen Meisel, nachdem er einen 0:2-Satzrückstand gegen Ralf Gerner noch zum Sieg gedreht hatte.

Bis zum 8:7 hielt die Führung für Harthausen, doch Christian Matthes und Ralf Gerner sicherten mit einem 3:0 gegen Ralph Wetzel/Jürgen Meisel noch den Punkt für den TTV.

Spieldifferenz und direkter Vergleich

Otterstadt liegt vor dem abschließenden Spiel bei 23:7 Punkten zwei Zähler vor Konkurrent VfB Hochstadt II, hat mit dem Remis gegen Harthausen aber den vorzeitigen Aufstieg verspielt. Sollte Otterstadt die Partie gegen Hochstadt verlieren, entscheidet die Spieldifferenz. Hier hat der TTV einen Vorteil von 18 Spielen. Bei einer 0:9-Niederlage des TTV wären die Mannschaften punkt- und spielgleich. Danach werden die Sätze, anschließend die gewonnenen Punkte aller Meisterschaftsspiele ausgezählt. Erst dann käme der direkte Vergleich zum Tragen, bei dem der VfB Hochstadt II wegen seines deutlichen 9:4-Sieges zum Abschluss der Hinserie gegen Otterstadt II einen Vorteil hätte.

Der ASV Harthausen II nimmt mit 14:16 Punkten den fünften Tabellenrang ein und muss sich keine Sorgen mehr um den Klassenverbleib machen. Ebenfalls guter Dinge kann der TSV Speyer II sein, trotz der 4:9-Niederlage gegen den TTV Edenkoben. Denn mit einem Sieg im abschließenden Saisonspiel gegen den TSV Lambrecht II, der bislang nur zwei von 15 Saisonspielen gewonnen hat, überholen die Domstädter noch die TSG Deidesheim II in der Kreisliga Nord-Ost und gehen der Abstiegsrelegation als dann Tabellensiebter doch noch aus dem Weg.