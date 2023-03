Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kreisliga-Ost ging der TSV Speyer II mit einem 9:7-Auswärtserfolg gegen den TSV Lambrecht II einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Der ASV Harthausen II bleibt nach dem 9:3-Sieg in der Fremde über TuS Lachen-Speyerdorf auf Tuchfühlung mit Tabellenführer TTV Römerberg. In der Kreisklasse A Nord-Ost siegte Römerberg II 8:1 gegen ASV Waldsee III.

Das war eng. Das Spiel hätte in beide Richtung fallen können. Der TSV Speyer II gewann äußert knapp gegen Lambrecht und benötigte dabei gleich siebenmal den Entscheidungssatz.