Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Auswahl des rheinland-pfälzischen Behindertensportverbands (BSV) hat sich in Waldsee auf die deutschen Mannschaftsmeisterschaften in zwei Wochen in Kamp Lintfort vorbereitet.

Das typische Geräusch aufspringender Bälle auf die Spielplatten leitet den Besucher schon bei Betreten der Grundschule in Waldsee auf den richtigen Weg. In der Schulturnhalle im ersten Stockwerk kommen