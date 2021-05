Die Hallen sind geschlossen, der Sport in geschlossenen Räumen ruht. Und das, obwohl gerade die Tischtennis-Abteilung des ASV Waldsee ihre Raumprobleme gelöst hatte. Und auch in der Bezirksklasse lief es gar nicht so schlecht.

Mit vier Herren-Teams hat der ASV Waldsee eine der größten Tischtennisabteilungen im Umkreis. Für Philipp Prax, Abteilungsleiter der Tischtennisspieler, bedeutet das aber auch zum Teil Organisationsaufwand. Die Abteilung schafft es trotz starker Konkurrenz, viele Spieler aus entfernten Orten zu sich zu locken.

„Wir sitzen auch mal nach dem Training zusammen. Das war natürlich während Corona nicht möglich. Aber das bringt auch viele Spieler“, sagt der 71-jährige Prax. Sogar Spieler aus Altrip seien so nach Waldsee gelotst worden. „Wir haben nebenan starke Konkurrenz. Trotzdem können wir uns gegen Neuhofen und Schifferstadt behaupten“, fügt der frühere Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigshafen an.

Vier Teams im Wettbewerb

In der vergangenen Spielrunde meldete Waldsee gar fünf Mannschaften. Auch die Jugendabteilung floriert. Immer wieder tauchen Spieler auf Verbands- und Bezirksturnieren auf. „Obwohl wir starke Konkurrenz auch durch andere Sportarten im Ort haben, haben wir eine gute Jugendabteilung“, ist Prax froh über den Zulauf. Von den Jugendspielern ist Jonathan Steyb der absolute Spitzenspieler. Er entschied in den ersten beiden Saisonpartien alle vier Einzel zu seinen Gunsten.

Die vier Teams aus Waldsee verteilen sich gut gestaffelt von der Bezirksklasse nach unten. Das Bezirksklasse-Team ist das Aushängeschild des Vereins. Es folgen weitere Teams in der Kreisliga Nord-Ost, Kreisklasse A Nord-Ost und Kreisklasse B Nord-West.

Guter Saisonstart

Das Bezirksklasse-Team startete zudem gut in die Saison, gewann gleich zwei der ersten drei Partien, wurde jedoch dann von der Saisonunterbrechung unsanft ausgebremst. Einen absoluten Topmann besitzt Waldsee in der Bezirksklasse nicht. Jedoch gibt es eine breite Basis an Akteuren, die in der Lage sind, Spiele erfolgreich zu gestalten. So wurden bereits zehn Spieler in den ersten drei Partien eingesetzt, die jeweils zumindest einen Punkt beigesteuert haben.

Dennoch ist laut Prax vor der Saisonunterbrechung schon das eine oder andere Probleme aufgetaucht. Insbesondere führten die vielen Mannschaften dazu, dass auch mehrere Teams gleichzeitig in einer Halle spielten. „Wir haben den Spielplan entzerrt. Jeder spielt an einem anderen Tag. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Hallenträger. Da ist so etwas dann auch möglich“, fügt der Abteilungsleiter an. Wurden zwei Heimspiele gleichzeitig ausgetragen, fand parallel kein Training mehr statt.

Zur Sache: Saisonunterbrechung

Der Deutsche Tischtennisbund hat seine Saison unterbrochen und bereits die Entscheidung getroffen, dass nur eine Einfachrunde in diesem Spieljahr absolviert wird. Ein großes Stoppschild prangt derweil auf der Seite des Pfälzischen Tischtennisverbandes (PTTV). Dieser hatte sich dazu entschlossen, den Ligen- und Pokalspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie wie auch in vielen anderen Sportarten vorerst bis Ende November zu unterbrechen. Die Saison wird jedoch nicht zum jetzigen Zeitpunkt bereits abgebrochen. Der Spielbetrieb ruht einstweilen bis Ende November.

Wie der Pfalzverband erklärt, sei aufgrund der dramatisch steigenden Infektionszahlen bei Covid-19 sowie der neusten Bestimmungen in Rheinland-Pfalz keine andere Wahl geblieben, als die Wettbewerbe auszusetzen. „Wir hoffen, die Vorrunde danach doch noch spielen zu können“, schreibt PTTV-Präsident Heiner Kronemeyer in einer Mitteilung. Ebenfalls ausgesetzt wird das Stützpunkttraining. Andere Landesverbände wie Westfalen haben sich bereits dazu entschlossen, bis Ende des Jahres den Spielbetrieb nicht mehr aufzunehmen.