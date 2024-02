Die TG Waldsee ist in die Oberliga abgestiegen und das ausgerechnet am Heimkampftag in der Rheinauenhalle. Auch Ober- und Pfalzliga versammelten sich hier zu ihrer finalen Runde. Die Waldseer erwischten einen schlechten Tag, verloren viele Matches knapp und belegten am Ende den siebten Platz.

Waldsee II verbessert

Das Ziel für die nächste Saison lautet der sofortige Wiederaufstieg. Acht Mannschaften traten an, von denen Litzelstetten und Riegel in die 2. Bundesliga einzogen. In der Pfalzliga arbeitete sich Waldsee II noch um einen Rang auf die vorletzte Position vor und das, obwohl es einen Wettkampf absagen musste. Dadurch vergab das Team Platz drei. Die SGI Oberotterbach holte den Titel vor TFC Kaiserslautern.

Spannend ging es in der Oberliga zu. Bei Punktgleichheit sicherte sich der SV Bruchmühlbach aufgrund der besseren Satzdifferenz die erste Stelle und bestreitet nun die Aufstiegsrelegation. Der SC Mommenheim gab sich erst nach der letzten Partie geschlagen. „Alles in allem ein gelungenes Wettkampfwochenende“, fasste TG-Abteilungsleiterin Petra Degen zusammen.