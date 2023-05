Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überall in Speyer sind in den vergangenen Wochen Corona-Schnellteststationen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch die Anzahl der Tests steigt. Die Genehmigungen für den Betrieb der Zentren erteilt ein Landesamt in Mainz, mit dessen großzügiger Vorgehensweise nicht alle glücklich sind.

In Speyer muss keiner allzu weit gehen oder fahren, um einen Test auf das Coronavirus zu erhalten. Beachten muss er dabei allerdings auch, dass die Teststellen teilweise kurzfristig geöffnet