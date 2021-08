Mit einem vollen Feld von 32 Spielern beginnen am Mittwoch (16.30 Uhr) die Open beim TV Waldsee. Bis Sonntag schlagen 32 Cracks der Leistungsklassen 10 bis 25 auf. Es gibt sogar eine Warteliste, wie der Verein mitteilte. An Nummer 1 gesetzt tritt Sebastian Trauth (WR Speyer) an. Yannik Anders (Waldsee) folgt an 3, Christoph Pelgen (SW Speyer) an 4.

Zudem meldeten aus der Region Thomas Böhm, Reiner Kirsch, Simon Reber, Luis Alexander Schäfer (alle TV), Colin Duttenhöfer, Moritz Wiedemann (beide WR), Sebastian Thol (TC Dudenhofen) sowie Manuel Jost (TC Schwegenheim).

Bei den Damen messen sich 13 Teilnehmerinnen, darunter aus Waldsee Eva Göde, Simone Kirsch, Karen und Laura Donno. Zu beiden Wettbewerben bietet der TV eine Nebenrunde an. Nächste Woche ist Seniorenturnier.