Auch beim Speyerer Tennisclub Schwarz-Weiß am Ameisenberg stehen die Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus ganz oben auf der Prioritätenliste. Davon überzeugten sich am Sonntag die Herren 30 II des TC Dudenhofen (A-Klasse), die zum Nachbarschaftsderby gegen die Gastgeber aufliefen. In freundschaftlicher Atmosphäre siegte Speyer nach ausgeglichenen Einzeln und spannenden Doppeln mit 12:9.

Bereits am Eingang zum Club-Gelände achtete der Hygienebeauftragte René Radler darauf, dass die Zuschauer ihre Personalien in eigens dafür vorbereitete Listen eintragen und vor