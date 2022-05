Laut den Beamten der Polizeiinspektion Speyer ist es in der Domstadt erneut zu einem sogenannten Telefonbetrug gekommen. Wie die Behörde mitteilt, hatten sich der oder die Täter als Polizeibeamten ausgegeben und die angerufene Speyererin aufgefordert, mehrere Google-Play-Gutscheine zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Die Frau habe dies getan.

Die Polizei warnt: „Seien Sie stets wachsam und vorsichtig. Vor allem tagsüber versuchen die Betrüger es mit vielfältigen Methoden.“ In vielen Fällen riefen die Betrüger zu Hause an. „Sie geben sich beispielsweise als Polizeibeamte aus und fragen zuerst danach, ob man in der Vergangenheit etwas über Einbrüche mitbekommen habe oder werfen Ihnen vor, dass Sie in kriminelle Geschäfte verwickelt sind. Unabhängig von der Antwort lenken sie das Gespräch dahingehend, dass die Betrüger Wissen über die finanzielle Situation der vermeintlichen Opfer bekommen wollen. Sie fragen nach Tresoren, Schmuck und Bargeld“, berichten die Beamten. Sie empfehlen: „Raten sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Die Polizei fragt niemals danach, ob sie Bargeld oder Schmuck zuhause haben.“