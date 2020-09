Ein Hingucker waren am Montag und Dienstag die Arbeiten am Schornstein der Heizzentrale der Firma TE Connectivity in Speyer-West. 57 Meter hoch ragte der Rauchfang bisher in den Himmel des Industriegebiets Speyer-West. Jetzt ist er Geschichte.

Zwei große Kräne waren im Einsatz – nicht zu übersehen aus weiten Teilen der Domstadt. Stück für Stück wurde die alte Anlage zerlegt. „Es steht ein 200-Tonnen-Kran für die Beförderung des Personals, das den Schornstein in kleinere Segmente schneidet, und ein 400-Tonnen-Kran für das Anheben der Segmente bereit“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

TE stellt an dem Standort mit rund 1000 Mitarbeitern vorrangig Sensoren und Steckverbindungen her. 1999 hat es noch unter dem Namen „Tyco“ das ehemalige Siemens-Gelände an der Siemensstraße übernommen. Der Schornstein stammt noch aus der Siemens-Zeit: Im Jahr 1975 wurde er laut TE-Angabe an die Kessel angeschlossen, die für die Beheizung der Gebäude auf dem rund zehn Hektar großen Werksgelände zuständig sind.

Nachfolger aus Edelstahl

Jetzt soll er einen Nachfolger erhalten: „Ein Schornstein wird weiterhin benötigt, aber nicht mehr in dieser Größe“, teilt Firmenvertreterin Simone Wilking mit. Die 45 Jahre alte Anlage hätte saniert werden müssen. „Die Kosten wären zu hoch gewesen, sodass sich der Abriss und ein Neubau rentiert.“ Eine Rolle spiele dabei auch, dass nicht mehr mit Öl, sondern mit Gas geheizt werde. Auf derselben Fläche werde nun ein Edelstahlkamin mit elf Meter Höhe errichtet. Die Gesamtkosten für den Rück- und Neubau beliefen sich auf eine Summe im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die abgeschnittenen Segmente des alten Rauchfangs werden laut TE am Boden weiter zerkleinert, mit Containern abtransportiert und dann ordnungsgemäß entsorgt.