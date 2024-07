Mit sieben Begegnungen, vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen, hat der TC Dudenhofen die Medenrunde im Wesentlichen beendet. Eine über Meisterschaft und Pfalzliga-Aufstieg entscheidende Nachholpartie steht aber noch aus.

Die Pfalzliga-Herren 50 schlossen mit 6:0 über den nur zu dritt angereisten TC Iggelheim ungeschlagen ab. Jerome Ribeiro, Andreas Flory, Stephan Laubenstein, Christian Herr, Axel Schöpp, Karl-Heinz Rechert und Thomas Varlemann spielten. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und 9:3 Punkten schlitterten sie knapp am Titel vorbei. Punktgleich, aber mit dem schwächeren Matchverhältnis von 24:12 gegenüber GW Neustadt (26:10), beendete das Team die Runde auf Platz zwei. Ribeiro erwies sich als eifrigster Punktesammler, behielt mit sechs Siegen im Einzel und fünf Doppel-Erfolgen eine weiße Weste.

Damen überraschen

Die Damen (B-Klasse) holten bei Meister GW Neustadt ein 3:3. Benita Liebscher, Tanja Rollwa und Liebscher/Susanne Kowalzik gewannen. Wenig Glück besaßen Sarah Dieterle/Christina Grenz, die im Match Tiebreak 11:13 unterlagen.

Drei Teams der Herren 30 in SG mit SW Speyer starteten mit unterschiedlichen Ergebnissen. Mit 5:4 bei TC Kirrweiler sicherte sich die 30 I den dritten Pfalzliga-Platz. Punkte: Markus Maier, Bernhard Plattner, René Marx, Timm Rosengarten, Oliver Remus/Marx. Die Zweite verlor bei PSV Neustadt 3:6 (Christian Schranz, Moritz Hagemann, Stephan Hermann/Hagemann). 30 III gab sich gegen SW Landau II 2:4 geschlagen (Kai Ristau, Joscha Hook).

Abschlusssieg

Die SG TC Schifferstadt/TCD der Damen 30 (A-Klasse) gewann ihre letzte Partie nach Erfolgen von Sandra Nuber, Melanie Gouverneur, Annika Glock, Sabine Kleinhenz, Nuber/Gouverneur sowie Glock/Kleinhenz mit 6:0 gegen TC Erlenbach und schloss die Runde mit dem zweiten Tabellenrang ab.

Am Donnerstag, 10 Uhr, treten die Doppel-Mannschaften der Herren 65 und 70 an. Die als A-Klasse-Aufsteiger bereits feststehenden 65er beenden die Saison bei TSV TA Ebertsheim, und die 70er (A-Klasse) empfangen zuhause als Tabellenzweiter Schlusslicht TC Limburgerhof. Die finale Nachholpartie beim TC Römerberg am 18. Juli entscheidet über Meisterschaft und Pfalzliga-Aufstieg.