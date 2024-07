Von einigen wenigen Nachholbegegnungen abgesehen, beendet der TC Dudenhofen am Wochenende mit vier Partien die Spielrunde.

Im Laufe der Woche holten sich die Doppel-Teams der Damen 60 und der Herren 65 die Meisterschaft. Die Herren 70 mischen im Titelrennen noch mit. Am Samstag, 14 Uhr, streben die bislang ungeschlagenen Herren 50 (Pfalzliga) gegen Schlusslicht TC Iggelheim den dritten Saisonsieg an. Mit drei Unentschieden und aktuell 7:3 Punkten kann das Team um Kapitän Andreas Flory Platz zwei belegen.

Florys Plan

Für Position eins reicht es nicht mehr wegen des etwas besseren Matchverhältnisses des als Meister feststehenden punktgleichen TC Grün-Weiß Neustadt. „Jedenfalls wollen wir die Runde ohne Niederlage abschließen und mit einem Sieg den zweiten Rang verteidigen“, so das Vorhaben des TCD-Spielführers.

Am Sonntag, 10, stehen die abschließenden Partien der 30er-Mannschaften der Spielgemeinschaft mit TC Schwarz-Weiß Speyer an. Die erste Garnitur (Pfalzliga) gastiert bei TC Kirrweiler. Die Zweite schlägt beim Postsportverein TA Neustadt auf, und die 30 III empfängt zuhause den TC SW Landau II.

Doppelschwäche

Die Herren 65 (Verbandsliga) schlossen die Spielrunde mit einer 2:4-Niederlage gegen TSC Saulheim und dem vierten Tabellenrang ab. Spielführer Thomas Lobig siegte 2:6, 6:3, 12:10. Auch Werner Stein benötigte den Champions Tiebreak zum 7:5, 4:6, 10:7. Nach 2:2 in den Einzeln gingen beide Doppel an die Gäste.

In der Doppelrunde sicherten sich die Herren 65 bereits vor dem letzten Spieltag mit dem 4:0 über TC Kirrweiler sowie überragenden 10:0 Punkten, 20:0 Matches und 40:1 Sätzen die B-Klasse-Meisterschaft, verbunden mit dem A-Klasse-Aufstieg. Thomas Lobig/Gerd Adler, Lobig/Stefan Wulfert und zweimal Peter Dieterle/Jürgen Teutsch ließen Kirrweiler keine Chance.

Meisterschaftsfinale

Die 70er (A-Klasse) schlossen mit einem 3:1-Erfolg bei der SG Fußgönheim/Ruchheim mit 8:2 Zählern zum punktgleichen Tabellenführer TC Römerberg auf. Rainer Herrmann/Werner Lehmann zweimal und Michael Kudlich/Bernd Winkler holten die Siege. Die Entscheidung fällt am abschließenden Spieltag, wenn es in Römerberg zum entscheidenden Finale kommt.

Den erfolgreichen Herren-Doppeln standen auch die 60er Damen nicht nach. Mit dem 3:1-im Endspiel bei TC RW Neustadt fingen sie die Gastgeberinnen auf den letzten Drücker noch ab und sicherten sich die Pfalzliga-Meisterschaft nach zwei Siegen von Gaby Betz-Baumann/Elisabeth Cantzler und Irene Werner/Helma Moock.

Nach 4:2-Führung in den Einzeln durch die Triumphe von Stephan Hermann, Stefan Trost, Marc Müller-Frey und Moritz Hagemann lagen die Herren 30 II (A-Klasse) gegen TC Schifferstadt mit 4:2 vorne, ehe der Regen zum Abbruch zwang. Mit vier neuen Leuten holte sich Schifferstadt am Donnerstagabend alle drei Doppel und drehte die Spitzenpartie in einen 5:4-Erfolg.