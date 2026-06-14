„Ohne jegliche Fremdbeteiligung“ ist laut Polizei am Samstag, 21.30 Uhr, ein Radfahrer in der Wormser Landstraße gestürzt. Die Ordnungshüter seien von mehreren Zeugen darüber informiert worden und hätten vor Ort schnell einen Verdacht bezüglich der Unfallursache geschöpft: Der Mann habe deutlich nach Alkohol gerochen und bei einem Schnelltest einen Wert von 2,84 Promille aufgewiesen. Bei dem Unfall habe er sich leicht verletzt. Gegen ihn laufe nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.