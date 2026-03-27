Weil viele Speyerer Gehwege in einem schlechten Zustand sind, hat die Stadtverwaltung umfangreiche Erneuerungsarbeiten angekündigt. Die Schäden an den Gehwegen in einem Teil des Ginsterwegs in Speyer-Nord, entlang des Sportplatzes der Zeppelinschule in der Hilgardstraße sowie an der Kreuzung von Theodor-Heuss-Straße und Josef-Schmitt-Straße in Speyer-West seien so groß, dass diese Abschnitte im Grunde neu gebaut werden müssten, sagte Florian Benner, Leiter der städtischen Tiefbau-Abteilung, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr am Dienstagabend. Die Bürgersteige seien stellenweise abgesackt und Bordsteine weggekippt.

Werden ausgetauscht: alte und verschobene Gehwegplatten im Wohngebiet »Oberkämmerer«. Archivfoto: arts

Betroffen sind auch Gehwege im Oberkämmerer, unter anderem derjenige in der Hasenstraße. Dieser werde gesondert repariert, so Benner. Alle weiteren Bürgersteige in dem Wohngebiet sollen ab Herbst erneuert werden, wenn die Stadtwerke Speyer (SWS) hier Glasfaser verlegen und dafür ohnehin die Gehwege aufreißen würden, regte Benner an. Im gesamten Oberkämmerer würden dabei die alten Gehwegplatten ausgetauscht. Allein diese Maßnahme schlage in diesem Jahr mit 125.000 Euro und im kommenden mit weiteren 250.000 Euro zu Buche, rechnete Benner vor. Die Kosten für die übrigen Gehwegsanierungen summieren sich demnach auf rund 300.000 Euro. In die Berechnung eingeschlossen ist die Befestigung einer Fläche an der Einfahrt zum Naturfreundeparkplatz an der Salierbrücke. Dieses Areal soll im laufenden Jahr entsprechend der Bedürfnisse der Feuerwehr für die Brandsicherheitswache am Brezelfest ertüchtigt werden.