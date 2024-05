Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Montag auf dem Domplatz einen 37-Jährigen Exhibitionisten in Gewahrsam genommen. Demnach entblößte sich der Mann gegen 12.35 Uhr vor einer 17-Jährigen in der Steingasse. Außerdem habe er ihr unverständliche Worte entgegengeschrien. Die Beamten trafen den 37-Jährigen anschließend auf dem Domplatz an. Dort habe er in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand lautstark geschrien. Der Mann habe zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden, vermutet die Polizei. Er habe die Einsatzkräfte „direkt mit etlichen Beleidigungen auf sexueller Grundlage“ angeschrien. Die Polizei brachte ihn demnach zu Boden, fesselte ihn und nahm ihn in Gewahrsam. Es sei niemand verletzt worden. Den 37-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren.