Ungefähr halbiert hat sich der Heizölabsatz in Deutschland, seit Daniel Steigleiter geboren ist. Dennoch ist der 28-Jährige in die Leitung der in der Branche tätigen Erwin Steigleiter GmbH eingestiegen. Er glaubt an das Potenzial des Familienunternehmens, das er zum modernen Energieanbieter weiterentwickeln will.

28 Jahre – da war doch was … Genau so alt war auch Erwin Steigleiter senior, als er 1929 mitten in der Weltwirtschaftskrise eine Düngemittel- und Brennstoffhandlung in der Speyerer