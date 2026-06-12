In der Landauer Straße wird gebaut. Dafür muss sie zeitweise stadtauswärts zur Einbahnstraße werden.

Ab Montag, 15. Juni, erneuern die Stadtwerke Speyer nach eigener Mitteilung die Hauptwasserleitung in der Landauer Straße, wofür umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig sind. Der erste Bauabschnitt erstrecke sich ab der Paul-Egell-Straße in Richtung B39. „Der Verkehr wird stadtauswärts in Einbahnregelung an der Baustelle vorbeigeführt“, teilt der Kommunalversorger mit. Die entsprechende Umleitung für die Fahrzeuge, die in Richtung Zentrum unterwegs sind, werde ausgeschildert. Nach einer voraussichtlichen Bauzeit von circa neun Wochen schließe sich der Abschnitt zwischen Paul-Egell-Straße und Karolingerstraße an.