Auf den wichtigen Linien den Takt verdichten, von Diesel auf Elektro umstellen und so mehr Speyerer davon überzeugen, vom Auto auf den Bus umzusteigen: Wie das neue Stadtbuskonzept in der Domstadt aussehen soll, ist mittlerweile klar. Jetzt soll der Entwurf offiziell auf den Weg gebracht werden.

Seit Jahren schon wird die Neuaufstellung des Nahverkehrs in Speyer diskutiert. Mittlerweile ist es auch durch viele politische Gremien gewandert. An deren Beratungsende steht nun ein Stadtbuskonzept, das das Busfahren für die Speyerer künftig attraktiver machen soll: In knapp zwei Jahren sollen die Busse auf den wichtigen Linien statt nur alle 15 Minuten im 7,5-Minuten-Takt fahren. Von Diesel- wird auf Elektrobusse umgestellt. Auch das Liniennetz selbst wird angepasst – und teilweise stark verändert.

Mit der Linie 561 wird etwa eine neue Shuttle-Linie eingeführt, bei der kleinere Busse vom Bahnhof über Postplatz, Maximilianstraße und Festplatz alle 7,5 Minuten zu den Flugzeugwerken fahren. Auch die Nord-Süd-Linien 562 und 563 werden auf diesen Takt verdichtet. In Speyer-Nord sollen sie künftig auch als gegenläufige Ringlinie verkehren und nicht mehr nur in eine Richtung wie jetzt. Über die Maximilianstraße rollen die Busse dann auch nicht mehr. Stattdessen geht es weiter nach Süden durch die Hilgardstraße. Keinen Halt mehr gibt es künftig auch auf dem Eselsdamm am Altstadtrand, dessen Linien 566 und 567 wegen zu geringer Nutzerzahlen aus dem Liniennetz gestrichen worden sind. West und Ost sollen die Linien 564/565 als „gegenläufige Acht“ erschließen. Die Linien 566 und 567 sind als Ergänzungen im 30-Minuten-Takt geplant.

Termin

Öffentliche Sitzung des Stadtrats, Donnerstag, 10. Februar, 17 Uhr. Ein Livestream ist unter www.youtube.com im Kanal „Gremien Stadt Speyer“ abrufbar.